"Najgorętszy punkt" frontu. Rosjanie rzucają dziesiątki tysięcy żołnierzy

Rosyjskie zgrupowanie w sile 20-25 tysięcy żołnierzy próbuje szturmować miasto Czasiw Jar, a także okoliczne wsie na wschodzie Ukrainy - podała agencja Reutera, powołując się na raporty wojsk ukraińskich. Sytuacja na tym odcinku jest trudna, a według ukraińskiego dowództwa jest to "najgorętszy punkt" frontu.

Ukraina wciąż ma pełną kontrolę nad miastem Czasiw Jar, które leży na strategicznym wzniesieniu w częściowo okupowanym obwodzie donieckim, ale zdaniem ukraińskich dowódców Rosja chce zająć to miasto do 9 maja, czyli do dnia rosyjskich obchodów zwycięstwa w II wojnie światowej - podała agencja Reutera.