Zakończyły się manewry Rosji i państw ODKB w pobliżu granicy afgańskiej 

W pobliżu granicy tadżycko-afgańskiej zakończyły się ćwiczenia wojsk rosyjskich i innych państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Manewry trwały sześć dni i miały zademonstrować gotowość Moskwy do ochrony miasta Duszanbe w przypadku wtargnięcia z południa - podała agencja Reutera.

W manewrach państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), do której, oprócz Rosji, należą również Białoruś, Armenia, Kazachstan i Kirgistan, wzięło udział ponad cztery tysiące żołnierzy, a także ponad 500 jednostek sprzętu, w tym czołgi, artyleria i samoloty szturmowe.

Dowódcy ODKB, a także deputowani rządzącej Jednej Rosji podkreślali, że ćwiczenia "pokazały całemu światu jedność poglądów państw członkowskich organizacji co do istniejących wyzwań i zagrożeń". - Pokazały one, że nie będą dozwolone żadne wtargnięcia na terytorium Tadżykistanu - powiedział sekretarz generalny ODKB Stanisław Zaś.