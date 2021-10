Władimir Putin pogratulował zdobywcy pokojowego Nobla. Blisko dwa tygodnie po przyznaniu nagrody

Władimir Putin pogratulował Dmitrijowi Muratowowi

Pierwszym komentarzem Putina na temat Muratowa była jego wypowiedź sprzed kilku dni, gdy pytany był o możliwość uznania dziennikarza za tzw. zagranicznego agenta. - Jeśli nie naruszy on prawa rosyjskiego i nie da powodu, by go uznać za "zagranicznego agenta", to tak się nie stanie. A jeśli będzie się on zasłaniał Nagrodą Nobla jak tarczą po to, by naruszać prawo, to będzie to oznaczać, że decyduje się na to świadomie, by ściągnąć na siebie uwagę - oświadczył Putin.