"Po raz pierwszy jednostki rakietowe wojsk powietrznych Ukrainy we współpracy z Główną Dyrekcją Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zniszczyły rosyjski bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu Tu-22M3 – nosiciela rakiet Ch-22, używanych do atakowania spokojnych ukraińskich miast. Podczas dzisiejszego ataku po raz pierwszy zniszczono także dwa takie pociski" - przekazał we wpisie na kanale Telegram dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Ołeszczuk.