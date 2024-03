Nalot i eksplozje w pobliżu elektrowni

Niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times napisał, że wcześniej nie odnotowano prób ataku na elektrownię w Nowoczerkasku. W czerwcu ubiegłego roku doszło w niej jednak do pożaru, który doprowadził do większych przerw w dostawie prądu w Rostowie nad Donem i Nowoczerkasku. Regionalna dyrekcja resortu ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowała wówczas, że zapalił się dach szóstego bloku elektrowni. Ogień objął 200 metrów kwadratowych powierzchni - napisał The Moscow Times.