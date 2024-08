"Po początkowym chaosie i dezorganizacji, rosyjskie wojsko zaangażowało większe siły"

Po wkroczeniu wojsk Ukrainy do obwodu kurskiego, Rosja przerzuciła tam dodatkowe siły z innych obszarów i buduje umocnienia, by zapobiec dalszym postępom ofensywy - poinformowało w piątek ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Z kolei doradca prezydenta Ukrainy podkreślił, że desant Kijowa był konieczny, aby przekonać Moskwę do rozpoczęcia "sprawiedliwych" rozmów pokojowych.