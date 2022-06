Aleksiej Nawalny został wywieziony z kolonii karnej w Pokrowie. Współpracownicy nie wiedzą, gdzie się znajduje

Aleksiej Nawalny został przewieziony z kolonii karnej w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim do nowego więzienia. Miejsce nie jest jednak znane - poinformowali we wtorek współpracownicy znanego rosyjskiego opozycjonisty.

- Aleksiej Nawalny został wywieziony z kolonii karnej w Pokrowie. Adwokat, który przyjechał do niego, był przetrzymywany w punkcie kontrolnym do godziny 14, po czym powiedzieli mu: "nie ma takiego więźnia". Nie wiemy, gdzie jest teraz Aleksiej i do jakiej kolonii został zabrany - poinformował we wtorek współpracownik opozycjonisty Leonid Wołkow.

Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz, powiedziała, że jego prawnicy i krewni nie zostali poinformowani o jego przeniesieniu. - Problem z przeniesieniem go do innej kolonii polega nie tylko na tym, że kolonia o zaostrzonym rygorze jest znacznie gorsza. Cały czas, gdy nie wiemy, gdzie jest Aleksiej, pozostaje on sam na sam z systemem, który już próbował go zabić. Dlatego teraz głównym zadaniem jest, by jak najszybciej go odnaleźć - dodała.