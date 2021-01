Nawalny: Odmawiam milczenia, gdy słyszę bezwstydne kłamstwa. Nie żałuję, że wróciłem

Powrót do Rosji to wybór całkowicie racjonalny. Nie pogodzę się z bezprawiem, które sieją władze mojego kraju – oświadczył w mediach społecznościowych Aleksiej Nawalny. "Pozdrawiam wszystkich ze słynnego bloku specjalnego Matrosskiej Tiszyny" - napisał opozycjonista, który do 15 lutego przebywać będzie w areszcie.