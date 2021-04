"Umrze w ciągu najbliższych kilku dni". Lekarze Nawalnego ujawniają wyniki badań

Lekarze uwięzionego Aleksieja Nawalnego uważają, że jeśli nie otrzyma on natychmiastowej pomocy medycznej, "umrze w ciągu najbliższych kilku dni". Medycy twierdzą, że ostatnie wyniki badań krwi rosyjskiego opozycjonisty wskazują na "zarówno upośledzenie funkcji nerek, jak i możliwość wystąpienia w każdej chwili poważnych zaburzeń rytmu serca".

Czworo lekarzy, w tym jego osobista lekarka Anastazja Wasiljewa, napisało do władz kolonii karnej z prośbą o pozwolenie na pilną wizytę u opozycjonisty. W piśmie, które doktor zamieściła na Twitterze, eksperci stwierdzili, że poziom potasu u Aleksieja Nawalnego jest "krytyczny".

"Oznacza to zarówno upośledzenie funkcji nerek, jak i możliwość wystąpienia w każdej chwili poważnych zaburzeń rytmu serca" - wyjaśniono.

Jak napisano w liście, posiadanie poziomu potasu we krwi wyższego niż 6,0 milimoli na litr zazwyczaj wymaga natychmiastowego leczenia. Wyniki badań krwi Nawalnego, które otrzymali jego adwokaci, wykazały, że poziom potasu we krwi wynosił 7,1 milimoli.

Lekarze zwrócili się do władz kolonii karnej, aby pozwolili im natychmiast zbadać Nawalnego, "biorąc pod uwagę wyniki badań krwi i jego niedawne otrucie".

Żona Nawalnego: Aleksiej od rozpoczęcia głodówki schudł dziewięć kilogramów

Żona Nawalnego, Julia, powiedziała, że jej mąż waży obecnie 76 kilogramów, co oznacza spadek o 9 kilogramów od rozpoczęcia strajku głodowego - podała agencja Associated Press.

Aleksander Polupan, który był jednym z lekarzy, którzy leczyli Nawalnego po otruciu nowiczokiem w sierpniu 2020 roku, zamieścił zdjęcie wyników badań krwi i powiedział, że są one "absolutnym wskazaniem", że potrzebuje on pilnej opieki medycznej, bo inaczej "umrze w ciągu najbliższych dni".

Do wezwania do działania przyłączyło się również ponad 70 znanych pisarzy, artystów i naukowców, którzy podpisali list wzywający prezydenta Putina do zapewnienia Nawalnemu odpowiedniej opieki medycznej.