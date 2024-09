Troje dzieci trzymało się "jedynie gałęzi drzewa". Nagranie z akcji ratowniczej

Straż pożarna z województwa hradeckiego o interwencji w Broumovie tuż przy granicy z Polską poinformowała w niedzielę. We wpisie na platformie X czytamy o "trzech niepełnoletnich osobach", które "wpadły do wezbranego strumienia i trzymały się jedynie gałęzi drzewa". Na miejsce wysłano śmigłowiec ratunkowy, jednak strażacy zdołali uratować dzieci przed jego przybyciem, przekazał czeski portal informacyjny CNN Prima News. Dwoje nieletnich zostało przewiezionych do szpitala.