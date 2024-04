Zatrzymania po ataku na współpracownika Nawalnego. Litewski prokurator generalny: to obywatele Polski

W Polsce zatrzymano dwie osoby podejrzane o atak na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa - poinformowało CBŚP. Wołkow, bliski współpracownik nieżyjącego już krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego, został napadnięty w Wilnie 12 marca. Jak przekazał litewski prokurator generalny, zatrzymani to obywatele Polski.

Centralne Biuro Śledcze Policji potwierdziło informację o zatrzymaniu dwóch osób podejrzanych o atak na Wołkowa, nie podając jednak ich obywatelstwa. Zostały one doprowadzone do warszawskiej prokuratury okręgowej. Jak dodało CBŚP, zatrzymani byli objęci europejskim nakazem aresztowania.

Gaz łzawiący, młotek

Wołkow to były szef sztabu Aleksieja Nawalnego, lidera rosyjskiej opozycji, zmarłego w niejasnych okolicznościach w lutym tego roku w kolonii karnej za kołem podbiegunowym . Mężczyzna został napadnięty w Wilnie, gdzie mieszka . Napastnik rozbił okno w samochodzie opozycjonisty, w oczy rozpylił mu gaz łzawiący, a następnie zaczął go uderzać młotkiem.

Po ataku Wołkow został zabrany do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego złamanie ręki. Wołkow nazwał atak "pozdrowieniami gangsterskimi z Petersburga", najwyraźniej nawiązując do zaangażowania władz rosyjskich i osobiście prezydenta Władimira Putina, pochodzącego z tego miasta - podała rosyjska sekcja Radia Swoboda, przypominając, że do ataku doszło niecały miesiąc po śmierci Aleksieja Nawalnego.