Generał Kenneth McKenzie po zamachach w Kabulu: będziemy kontynuować naszą misję ewakuacyjną

- Ja wiecie, dziś był bardzo ciężki dzień - powiedział w czasie specjalnie zwołanej konferencji generał Kenneth McKenzie, odnosząc się do zamachów przeprowadzonych w czwartek w pobliżu lotniska w Kabulu. Potwierdził, że ataków - przy lotnisku i w pobliżu hotelu Baron i jednym z głównych wejść do portu - Abbey Gate - dokonało dwóch zamachowców-samobójców, związanych z tak zwanym Państwem Islamskim (IS). Organizacja terrorystyczna przyznała się do ich przeprowadzenia, informując o tym na jednym z komunikatorów.