Papież Franciszek z pielgrzymką na Węgrzech i Słowacji. Wylądował w Budapeszcie

Program uroczystości, spotkań i wydarzeń z udziałem papieża podczas podróży do dwóch krajów, która potrwa do środy, jest bardzo napięty. W ciągu 34. zagranicznej pielgrzymki w cztery dni wygłosi 12 przemówień. Przed godziną 8 rano w niedzielę papież wylądował w Budapeszczie.

Wizyta Franciszka w Słowacji

Po południu papież odleci z Budapesztu do Bratysławy. Tam na lotnisku powita go prezydent Słowacji Zuzana Czaputova. Następnie Franciszek pojedzie do nuncjatury apostolskiej, gdzie spotka się z przedstawicielami Rady Ekumenicznej, reprezentującej 11 Kościołów.

W poniedziałek rano odbędzie się oficjalna ceremonia powitania Franciszka w Pałacu Prezydenckim i jego rozmowa z prezydent Czaputovą. Następnie papież wygłosi przemówienie do przedstawicieli wszystkich władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego. Kolejne punkty to spotkanie z duchowieństwem w stołecznej katedrze, wizyta w ośrodku dobroczynnym i rozmowa z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. We wtorek w Preszowie na wschodzie Słowacji papież będzie przewodniczyć liturgii bizantyjskiej. Później uda się do Koszyc. Tam odwiedzi romskie osiedle, a na stadionie spotka się z młodzieżą.