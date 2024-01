14 lat więzienia dla byłego premiera. "Smutny dzień w historii demontowanego systemu sądownictwa"

Były premier Pakistanu Imran Khan oraz jego żona Bushra Bibi zostali w środę skazani na 14 lat więzienia. To drugi wyrok na byłego szefa rządu wydany w ciągu dwóch dni.

BBC przypomina, że wyrok zapadł zaledwie tydzień przed wyborami powszechnymi, w których zabroniono mu kandydowania. W środę, poza karą więzienia, zasądzono w stosunku do Khana również zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat. Zarzuty, za które został skazany wraz z żoną, dotyczyły sprzedaży prezentów, jakie otrzymał podczas pełnienia funkcji premiera. Zarówno były szef rządu pakistańskiego jak i jego żona nie przyznali się do winy.

Agencje wyliczają, że przeciwko Khanowi wytoczono ponad 150 postępowań sądowych. które dotyczą m.in. terroryzmu czy podżegania do przemocy. Odsiaduje już trzyletni wyrok za korupcję, a we wtorek sąd skazał go na 10 lat więzienia za ujawnienie tajemnic państwowych. Wyrok ten dotyczy tzw. sprawy szyfrogramu - na jednym z wieców polityk miał wymachiwać szyfrowanym dokumentem, rzekomą korespondencją dyplomatyczną między MSZ Pakistanu a ambasadą w Waszyngtonie. 70-letni polityk twierdzi, że liczne sprawy przeciwko niemu mają podłoże polityczne.