WHO o małpiej ospie. Budzi "zaniepokojenie", ale nie jest "globalnym zagrożeniem"

Na tym etapie epidemia małpiej ospy nie jest stanem zagrożenia publicznego o zasięgu międzynarodowym, ale część specjalistów pytanych przez WHO zajmuje inne, bardziej pesymistyczne stanowisko - przekazała Światowa Organizacja Zdrowia w oświadczeniu. Dyrektor generalny organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus przyznał, że kolejne zachorowania budzą "poważne zaniepokojenie".

Decyzja w sprawie małpiej ospy została podjęta w sobotę. WHO w wydanym oświadczeniu zaznacza, że chociaż w komisji zdarzały się "odmienne poglądy", to na zasadzie konsensusu uznano, że obecnie choroba nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. NIezależnie od tej opinii, szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że sytuacja musi być dokładnie analizowana.

- Jestem głęboko zaniepokojony epidemią małpiej ospy, jest to wyraźnie ewoluujące zagrożenie dla zdrowia, które WHO bardzo uważnie śledzi - stwierdził Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Głosy krytyki

Decyzja WHO, która nie daje małpie ospie statusu globalnego zagrożenia spotkała się z krytyką niektórych ekspertów. Wśród nich jest między innymi Gregg Gonsalves, profesor nadzwyczajny epidemiologii na Uniwersytecie Yale, który doradzał komisji, ale nie jest członkiem WHO. W komentarzu przesłanym do agencji Reutera stwierdził, że - jego zdaniem - decyzja Światowej Organizacji Zdrowia jest błędna.