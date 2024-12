Niemiecka policja powołała komisję śledczą w sprawie serii wypadków spowodowanych przez 30-letniego kierowcę tira z Polski. Doszło do nich w sobotę w Nadrenii Północnej-Westfalii. Łącznie rannych zostało 19 osób, w tym osiem poważnie. Jak wyjaśniono, chodzi o to, by "zebrać wszystkie zeznania świadków oraz informacje o poszczególnych wypadkach" i "odtworzyć cały przejazd".