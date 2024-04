Były oficer armii niemieckiej przyznał się w poniedziałek przed sądem do szpiegowania na rzecz Rosji. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. To kolejny taki przypadek w Niemczech. Po aresztowaniu pracującego dla polityka Alternatywy dla Niemiec (AfD) mężczyzny podejrzanego o szpiegowanie dla Chin, minister sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmann spodziewa się ujawniania kolejnych przypadków szpiegostwa.