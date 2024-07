"Największe od dekad przejęcie ziemi na Zachodnim Brzegu"

Władze Izraela ogłosiły, że położony na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu teren o powierzchni 12,7 kilometra kwadratowego to ziemia należąca do państwa, co oznacza, że może być przeznaczona na żydowskie osadnictwo - informuje izraelski ruch Pokój Teraz. Jak podkreśla w swoim komunikacie, to największe od dekad przejęcie palestyńskiej ziemi.