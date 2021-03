"Są wyjątkowo okrutni. Mój syn nie zasługiwał na taką śmierć". Nurek ofiarą dżihadystów, osierocił trójkę dzieci

Powiązani z tak zwanym Państwem Islamskim bojownicy od środy prowadzą krwawą ofensywę na miasto Palma, położone w prowincji Cabo Delgado, najbardziej na północ wysuniętej części Mozambiku. To lokalne centrum logistyczne dla licznych projektów wydobycia gazu ziemnego w regionie. Z tego powodu przebywa tam wielu pracowników spoza Mozambiku.

W poniedziałek tak zwane Państwo Islamskie po raz pierwszy oficjalnie przyznało, że stoi za atakiem na Palmę. Organizacja terrorystyczna przekazała za pośrednictwem swojej agencji informacyjnej Amaq, że jej bojownicy przejęli kontrolę nad miastem po wielu dniach starć z mozambijskimi siłami bezpieczeństwa. Podała, że zabili co najmniej 55 osób.

Nurek zamordowany przez dżihadystów

Nel pracował jako zawodowy nurek w RPA, jednak z powodu pandemii COVID-19 stracił pracę. W styczniu przeniósł się do Mozambiku, gdzie zajmował się budowaniem osiedli dla robotników w Palmie - centrum przemysłu gazowego. W kraju tym niedawno odkryto jedne z największych źródeł gazu ziemnego w Afryce.

"Nie było tam żadnej armii, która mogłaby ich ochronić"

Matka zamordowanego obywatela RPA, Meryl Knox, powiedziała stacji BBC, że dokładne okoliczności śmierci jej syna nie są znane, ale wszystko wskazuje na to, że zginął podczas próby ucieczki.

- Nie było tam żadnej armii, która mogłaby ich ochronić, nikt z nich nie miał przy sobie broni. Mogli tylko uciec lub stawić czoła rebeliantom, którzy są wyjątkowo okrutni i barbarzyńscy - powiedziała kobieta. Knox skrytykowała postawę władz RPA. - Nie było żadnego wsparcia ze strony naszego rządu do czasu, aż do nich zadzwoniliśmy i zapytaliśmy, co się dzieje i dlaczego nikt nie pomaga uwięzionym tam ludziom - mówiła w rozmowie z BBC.