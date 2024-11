Wcześniej duńskie media spekulowały, że mogło dojść do zajęcia chińskiej jednostki przez duńską marynarkę wojenną. Ogólnodostępne serwisy pokazujące ruch statków na morzu wskazywały, że wojskowy patrolowiec znajduje się tuż przy chińskim frachtowcu.

Według ekspertki cytowanej przez gazetę "Berlingske", statek Yi Peng 3 wypłynął poza duńskie wody terytorialne. - Nawet jeśli Dania ma uzasadnione podejrzenia co do roli statku w zerwaniu kabli, to nie możemy wejść na pokład, dokonać przeszukania ani przesłuchać członków załogi - podkreśliła specjalizująca się w prawie morskim Kristina Siig z Uniwersytetu Południowej Danii.