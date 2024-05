Co najmniej dziewięć osób zginęło podczas wiecu wyborczego kandydata na prezydenta Meksyku Jorge Álvareza Máyneza, gdy w wyniku silnego podmuchu wiatru zawaliła się scena. Polityk w rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że zawiesza swoją kampanię.

Do wypadku doszło w środę wieczorem czasu meksykańskiego w San Pedro Garza García w Meksyku. Trwał właśnie wiec jednego z kandydatów na prezydenta, Jorge Álvareza Máyneza. Polityk przemawiał ze sceny, gdy zerwał się nagły, silny podmuch wiatru, który spowodował zawalenie się całej konstrukcji. Gubernator stanu Nuevo León, Samuel Garcia poinformował w mediach społecznościowych, że w wyniku zdarzenia zginęło dziewięć osób, w tym jedna osoba niepełnoletnia, a co najmniej 50 zostało rannych. Niektórzy byli uwięzieni pod zawaloną sceną.

Tragedia na wiecu wyborczym w Meksyku

W wyniku zdarzenia Máynez został na krótko zabrany do szpitala, choć - jak poinformował w serwisie X - nie został ranny. Na innych nagraniach z momentu zdarzenia widać, jak w chwili podmuchu wiatru wraz ze swoją ekipą szybko zbiega ze sceny. Máynez przekazał również, że zawiesza swoją kampanię i pozostanie w Nuevo León, by monitorować sytuację po tragedii.

Służby ostrzegały przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi

CNN podaje, że w środę meksykańskie służby meteorologiczne prognozowały silne wiatry w tym regionie i ostrzegały przed porywami do 70 km/h. Gubernator Garcia zaapelował do mieszkańców, by nie wychodzili z domów i ostrzegł przez kolejnymi silnymi wiatrami, burzami i deszczem.