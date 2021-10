Premier w Budapeszcie: opozycja insynuuje, że chcemy doprowadzić do osłabienia Polski, Unii Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki w Budapeszcie poruszył temat bieżących wydarzeń z Warszawy skupionych wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego. - Opozycja próbuje insynuować nam, że chcemy doprowadzić do osłabienia Polski, Unii Europejskiej poprzez wyjście z Unii - powiedział. Powtórzył przy tym narrację rządu, według której wyrok TK o niezgodności unijnych traktatów z konstytucją, nie różni się od orzeczeń sądów konstytucyjnych innych państw. Redakcja Konkretu24 wyjaśniła, dlaczego taki przekaz jest fałszywy.

Premier Mateusz Morawiecki wyleciał we wtorek do Budapesztu, aby wziąć udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i obecnego w Budapeszcie prezydenta Egiptu Abd el-Fataha es-Sisiego. Spotkanie organizowane jest w ramach węgierskiej prezydencji w V4, która rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do 30 czerwca 2022 roku.

W stolicy Węgier premier wypowiedział się o wydarzeniach wokół prounijnych manifestacji w Polsce, które zapoczątkowane zostały po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ten w ubiegłym tygodniu stwierdził, że część przepisów Traktatu o Unii Europejskiej jest niezgodna z konstytucją. Na manifestacjach w wielu polskich miastach wyrażano głównie chęć pozostania we Wspólnocie.

Manifestacje po wyroku TK Biedroń: W 2004 roku zdecydowaliśmy w 14 milionach głosów, że nasz wybór to Polska w UE ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 wideo 2 / 20 Biedroń: W 2004 roku zdecydowaliśmy w 14 milionach głosów, że nasz wybór to Polska w UE ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Traczyk-Stawska: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Tu są nasze korzenie ZDJĘCIA ORGANIZATORA Markiewicz: w takich sytuacjach sędziowie i prawnicy nie mogą milczeć TVN24 Tusk: to nie będzie łatwy i krótki marsz, ale zwycięstwo będzie szybciej, niż myślicie ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Grodzki: nie możemy być obojętni, bo sprzymierzeńcem opresyjnej władzy jest apatia, zniechęcenie ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Niewiarowski: Polska z kraju importera żywności stała się eksporterem. Nie oddamy tego, to ogromny zysk naszego kraju ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Miakszyła: Europa jest marzeniem Białorusinów. Tysiące ludzi płaci za to marzenie ogromną cenę ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Kolmasiak: Pamiętacie państwo referendum, kiedy powiedzieliśmy "tak" dla Unii? Dzisiaj znowu mówimy to samo, bronimy Unii ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Karyś: nigdy nic lepszego nie spotkało Polski niż Unia Europejska ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Ejchart-Dubois: Dzisiaj jest moment krytyczny, moment całkowitej anarchii prawnej ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Lempart: bronimy wartości europejskich cały czas ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Moczulski: wszyscy musimy wznieść okrzyk: Polska w niebezpieczeństwie, ojczyzna w niebezpieczeństwie ZDJĘCIA ORGANIZATORA Owsiak: Nie zgubmy wolności. Cieszmy się nią, walczmy o nią ZDJĘCIA ORGANIZATORA Ostaszewska: Czy czuję się Polską, czy Europejką? Nie ma we mnie zgody na tak postawione pytanie, nie umiem tego rozdzielić ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Hołdys: Tak jak 50 lat temu walczymy z podłym systemem i ludźmi. Ale to nic, skoro historia zatacza koło to wygramy ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Grochola: Nie jestem politykiem, ale jestem tutaj, bo widzę i czuję, mam serce rozdarte podziałem Polski ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Kalinowski: Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska, niż przyszłość naszych dzieci. Nie ma sprawy ważniejszej, niż Polska w UE ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Miller: tylko zmiana władzy zatrzyma to szaleństwo i spowoduje, że Polska powróci do grona znaczących państw europejskich ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Bodnar: Zwracam się do młodych ludzi. To jest wasza sprawa, od tego zależy wasza przyszłość ZDJĘCIA ORGANIZATORA/TVN24 Przedpełska: w imieniu tych, którzy byli ze mną, krzyczę głośno: zostajemy w Europie, nie damy się z niej wyprowadzić kłamcom ZDJĘCIA ORGANIZATORA

- Nasza szanowna opozycja próbuje insynuować nam, że chcemy doprowadzić do osłabienia Polski, Unii Europejskiej poprzez wyjście z Unii. To jest oczywiście nie tylko fake news, to jest coś jeszcze gorszego, to jest po prostu kłamstwo wywoływane po to, żeby osłabić Unię Europejską - powiedział Morawiecki.

Według premiera wspomniane przez niego "kłamstwo opiera się o założenie takie zupełnie błędne, że ludzie nie potrafią przeczytać wyroków trybunałów konstytucyjnych innych państw członkowskich, które to wyroki były bardzo podobne do tego, jaki zapadł w polskim Trybunale Konstytucyjnym".

- Ale my będziemy to podkreślać i cieszę się, że coraz więcej polityków zachodnich, mediów zachodnich, także kandydaci na prezydenta, nie tylko jeden we Francji w tych bardzo ważnych wyborach, które się zbliżają, dostrzegają to, co my mówimy głośno i co zresztą Trybunał Konstytucyjny w Polsce wcześniej wiele razy podkreślał - powiedział.

Pochlebnie o wyroku TK pisał między innymi prawicowy publicysta i kandydat na prezydenta Francji Eric Zemmour, a także szefowa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

