Kosmetyczny gigant wycofuje słowa "biały", "wybielający" i "jasny" z opisów produktów

Światowy koncern kosmetyczny L’Oreal wycofa z opakowań swoich produktów do pielęgnacji skóry słowa "biały", "wybielający" i "jasny" - przekazała w oświadczeniu marka. Inne firmy kosmetyczne zapowiadają podobne zmiany. Sytuacja ta wpisała się w ogólnoświatowe zainteresowanie problemem rasizmu po śmierci George'a Floyda, Afroamerykanina zmarłego w wyniku brutalnej interwencji policji.

Jak podaje francuski dziennik "Le Figaro", w sobotę na stronie L'Oreal pojawił się komunikat informujący, że z marka potanowiła wycofać z opisów produktów przeznaczonych do skóry słowa takie, jak "biały", wybielający" czy "jasny". W oświadczeniu nie ma informacji czy i kiedy opakowania z tymi słowami wycofane zostaną ze sprzedaży.

Kosmetyczny gigant zalany falą krytyki

Wcześniej - jak podaje Reuters - firma spotkała się z falą krytyki ze względu na tę nazwę. Wpisało się to w ogólnoświatowe zainteresowanie problemem rasizmu, po tygodniach protestów na tym tle, związanych ze śmiercią Afroamerykanina George'a Floyda. 46-latek zmarł w wyniku brutalnej interwencji policji w Minneapolis .

Zmiany w grafikach na opakowaniach

Jak podaje PAP, we Francji na włosku wisi także przyszłość ciasteczek czekoladowych "Pepito", których opakowanie przedstawia Meksykanina. Ta wzięta z komiksu postać jest krytykowana i określana jako "nieprzychylna karykatura", co - jak ostrzegają specjaliści od marketingu - grozi eksportowi do USA.