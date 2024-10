Literacka Nagroda Nobla

Faworytką bukmacherów do zdobycia tej nagrody była 71-letnia chińska pisarka Can Xue, a na drugim miejscu wymieniano 85-letniego australijskiego pisarza Geralda Murnane. Zdecydowani faworyci bukmacherów jednak dość rzadko rzeczywiście zostają uhonorowani literackim Noblem, choć nagradzani autorzy pojawiają się często na dalszych miejscach z ich list. Jedyne polskie nazwisko, które figurowało w tegorocznych rankingach, to Ryszard Krynicki.