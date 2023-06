Turcja wyśle komandosów do Kosowa. Resort apeluje o dialog

czytaj dalej

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 465 dni. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina jest "gotowa do rozpoczęcia długo oczekiwanej kontrofensywy" w celu odbicia okupowanych przez Rosjan terenów. Rosyjskie ministerstwo obrony nadal nieproporcjonalnie reaguje na ograniczone naloty na terytorium Rosji - przekazał Instytut Studiów nad Wojną. Amerykański think tank sugeruje, że zachowanie to ma być świadectwem pewności i kompetencji co do zdolności do reagowania na dostrzegane zagrożenia. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.