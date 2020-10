Dwa dni i trzech zakażonych. Senat USA zawiesza część prac z powodu koronawirusa

W ciągu dwóch dni u trzech senatorów Partii Republikańskiej wykryto koronawirusa. Z tego powodu do 19 października część prac Senatu USA zostaje zawieszona. Bez zmian pozostaje termin przesłuchania kandydatki do Sądu Najwyższego Amy Coney Barrett.

Zakażeni byli na uroczystości w Białym Domu

Lee i Tillis uczestniczyli 26 września w uroczystości w Białym Domu, na której prezydent USA ogłosił, że jego kandydatką do Sądu Najwyższego jest Barrett. Ze spotkaniem tym, bez zachowania zalecanego w epidemii dystansu i w większość bez maseczek, wiązane są najnowsze przypadki koronawirusa w Białym Domu. Republikanom zależy, by Barrett włączyć w skład Sądu Najwyższego jeszcze przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 3 listopada. Tym samym konserwatyści mieliby w tym pełniącym ważną polityczną i społeczną rolę gremium przewagę 6 do 3. W takim składzie Sąd Najwyższy decydowałby o ewentualnych sporach dotyczących wyborów.