"Przepraszam, celebruję, módlmy się". Ksiądz nie przerwał mszy, mandaty dla wszystkich uczestników

Kiedy karabinierzy weszli do kościoła w Cremonie, trwała msza święta z udziałem wiernych. Funkcjonariusze chcieli ją przerwać jako niezgodną z przepisami, jeden z nich zadzwonił nawet do burmistrza. Ksiądz z lokalnym włodarzem rozmawiać nie chciał. - Proszę powiedzieć, że nie jestem teraz dostępny, bo celebruję - odpowiedział, nie odchodząc od ołtarza. Interwencja służb zakończyła się mandatem dla wszystkich uczestników, w tym kapłana.

Ucina rozmowę, zaczyna modlitwę

Kiedy funkcjonariusze zwrócili się do kapłana o przerwanie nabożeństwa, ojciec Lino Viola poprosił ich, żeby poczekali do końca liturgii. Ci nie ustępowali, ksiądz też nie był skłonny do negocjacji. W pewnym momencie jeden z karabinierów podszedł do księdza z telefonem, mówiąc, że burmistrz prosi go o rozmowę.