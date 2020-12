"Udało nam się kupić ostatni bilet na Eurotunel". Polacy uciekli z Londynu przed "czwartym poziomem" obostrzeń

To było szaleństwo - powiedziała w poranku "Wstajesz i weekend" w TVN24 Monika Wojtal, Polka mieszkająca na co dzień w Londynie. Z powodu nagłego ogłoszenia w części Wielkiej Brytanii czwartego poziomu obostrzeń, w ciągu kilku godzin zorganizowała powrót z rodziną do Polski. - Mieliśmy puszczoną muzykę "Driving Home For Christmas", bo zdecydowanie bardziej wolimy mieć "kwarantannę narodową" niż lockdown - mówiła.