Wkrótce do Anglii bez obowiązku kwarantanny. Do spełnienia dwa warunki

Kilka dni temu rząd Wielkiej Brytanii zapowiadał, że wkrótce zniesie obowiązek kwarantanny dla osób przybywających z krajów, w których zagrożenie epidemiczne zostanie ocenione jako niewielkie. Nowe zasady podróżowania na Wyspy miały wejść w życie 6 lipca, ale ostatecznie ten termin został przesunięty na 10 lipca z powodu - jak twierdzą media - nieporozumień co do kształtu listy między brytyjskim rządem a władzami Szkocji.

Angielska lista

Jak poinformował w piątek brytyjski rząd, od 10 lipca z obowiązku kwarantanny wyłączone będą osoby przyjeżdżające do Anglii, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni : - podróżowały do lub wróciły z kraju, znajdującego się na liście; - nie były w kraju, którego nie ma na liście.

"Nie będziesz musiał poddawać się kwarantannie po przyjeździe do Anglii, jeżeli są to jedyne miejsca, w których byłeś w ciągu ostatnich 14 dni" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie brytyjskiego rządu i poprzedzającym listę kierunków, z których przybysze nie będą objęci obowiązkiem kwarantanny. Lista obejmuje 59 państw i terytoriów. Jest na niej m.in. wszystkie 14 brytyjskich terytoriów zamorskich oraz 18 państw unijnych, w tym Polska .

Na liście nie ma Szwecji i Portugalii, co było spodziewane, ale też Słowacji, Słowenii, Estonii, Łotwy, Bułgarii i Rumunii. Nie znalazły się na niej także - co nie jest zaskoczeniem - USA, Rosja, Chiny, państwa Ameryki Południowej i Afryki oraz większość krajów azjatyckich.

Jak podkreślono, lista będzie podlegać regularnemu przeglądowi i zmieniana w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Jednocześnie brytyjskie MSZ wycofało w stosunku do państw z listy zalecenie, by powstrzymywać się od wyjazdów, o ile nie są one absolutnie niezbędne.

Linie lotnicze zapowiadają wycofanie pozwu przeciwko rządowi w Londynie

Obowiązek odbycia kwarantanny wszedł w życie 8 czerwca. Niemal wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii - zarówno jej obywatele, jak i cudzoziemcy - muszą podać adres, gdzie będą przebywać przez następne 14 dni i tam poddawać się kwarantannie. Władze są upoważnione do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli i nakładania kary na osoby, które nie przestrzegają tego obowiązku. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej wynosi ona 1000 funtów, w Szkocji - 480.

"Powszechna kwarantanna wprowadzona przez rząd brytyjski dla wszystkich wjeżdżających do Anglii była nieracjonalna i poważnie zaszkodziła gospodarce i branży turystycznej. Dzisiejsza publikacja listy krajów jest pierwszym krokiem. Czekamy na opublikowanie uzasadnienia decyzji i zniesienie kwarantanny z bezpiecznych krajów" - przekazały linie lotnicze w oświadczeniu, zapowiadając, że gdy to się stanie, wycofają pozew.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Jak podało w piątek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia, w ciągu ostatniej doby na COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarło 137 osób i wykryto 544 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najmniejszą liczbą od 17 marca. Liczba nowych zgonów jest wyższa od tej podanej w czwartek, gdy było ich 89, ale niższa niż we wtorek i w środę. Czwartek był pierwszym przypadkiem od końca marca, by bilans zgonów niedotyczący dni weekendowych spadł poniżej 100. 544 nowych zakażeń koronawirusem to najniższa liczba od 17 marca i drugi z rzędu przypadek, by było ich mniej niż 600.