Rządowe agencje w USA zalecają wstrzymanie stosowania szczepionki Johnson & Johnson. Jest oświadczenie firmy

Amerykańskie rządowe agencje zdrowia wydały we wtorek wspólne zalecenie o wstrzymaniu stosowania jednodawkowej szczepionki przeciwko COVID-19 amerykańskiej firmy Johnson & Johnson. Jak donosi dziennik "New York Times", powodem takiej decyzji są stwierdzone, pojedyncze przypadki pojawienia się zakrzepów krwi u pacjentów, którzy otrzymali ten preparat. Koncern farmaceutyczny wydał oświadczenie w tej sprawie.

Sześć osób, u których pojawiły się niepokojące objawy w postaci zakrzepów krwi, a które wcześniej przyjęły szczepionkę Johnson & Johnson, to kobiety w przedziale wiekowym 18-48 lat. Jedna z nich zmarła, a inna znajduje się w stanie krytycznym na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Nebrasce - podaje dziennik "New York Times".

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oraz Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) we wtorek wydały wspólne oświadczenie, w którym stwierdzają, że objawy niepożądane po podaniu szczepionki Johnson & Johnson wydają się bardzo rzadkie. Mimo to wydały zalecenie o tymczasowym wstrzymaniu stosowania preparatu. W środę ma odbyć się spotkanie doradcze amerykańskich agencji zdrowia w celu zbadania sprawy.

Oświadczenie firmy Johnson & Johnson

We wtorek firma Johnson & Johnson wydała oświadczenie, cytowane przez agencję Reutera. Koncern poinformował, że ściśle współpracuje z amerykańskimi agencjami ds. zdrowia. Podkreślił jednocześnie, że nie potwierdzono na razie wyraźnego i bezpośredniego związku przyczynowego między podaniem szczepionki a pojawieniem się zakrzepów krwi u wspomnianych pacjentek.

Jak podaje Reuters, do 12 kwietnia w Stanach Zjednoczonych podano ponad 6,8 miliona dawek szczepionki Johnson & Johnson. Agencja przypomina, że tydzień temu Europejska Agencja Leków poinformowała, że przygląda się doniesieniom o wystąpieniu zakrzepów krwi u czterech osób w USA, które otrzymały jedną dawkę preparatu amerykańskiej firmy.

Czwarta szczepionka zatwierdzona przez UE

Szczepionka koncernu Johnson & Johnson była dotąd stosowana tylko w USA. W Unii Europejskiej została dopuszczona do obrotu 11 marca, jednak szczepienia z jej użyciem nie rozpoczęły się jeszcze w żadnym państwie unijnym. Miało to nastąpić w kwietniu. W poniedziałek pierwsza dostawa amerykańskiej szczepionki w liczbie 36 tysięcy dawek dotarła do Belgii.