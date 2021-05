Media: zakażenia u dzieci stanowią ponad jedną piątą nowych przypadków w USA

Oczekiwanie na decyzję

Na wiosnę głównym wyzwaniem władz federalnych oraz stanowych jest przekonanie do zastrzyków Amerykanów w wieku od 18 do 24 lat, którzy - zgodnie z sondażami - są do nich najmniej skorzy. W kwietniu wśród niezaszczepionych osób z tej grupy wiekowej odnotowano wzrost hospitalizacji. W Michigan szpitale przyjęły więcej osób w wieku do 24 lat niż w którymkolwiek wcześniejszym miesiącu.