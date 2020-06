Niemcy chcą zobowiązać weterynarzy do zgłaszania przypadków koronawirusa u zwierząt domowych

Jak podkreślają pomysłodawcy, wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez weterynarzy wykrytych przypadków nosicielstwa koronawirusa u zwierząt, ma się przyczynić do lepszego zbadania zjawiska występowania go u niektórych gatunków. Przepisy, które druga izba parlamentu Niemiec, Rada Federalna (Bundesrat), ma wprowadzić na początku lipca, zapowiedziała niemiecka minister rolnictwa Julia Kloeckner.

