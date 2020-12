Tak lockdown zmienia Niemcy. Zobacz zdjęcia "przed" i "po"

- To jest ważny problem dla rządu federalnego - powiedział rzecznik kanclerz Angeli Merkel, Steffen Seibert w wypowiedzi dla grupy medialnej Funke. Dodał, że w inicjatywie chodzi o "znak, że zmarłych się nie zapomina, a cierpienie poszkodowanych jest doceniane". Jak poinformował rzecznik, do tej pory rozważano m.in. zorganizowanie centralnego wydarzenia upamiętniającego, ale ze względu na obecną trudną sytuację epidemiczną konkretne planowanie jeszcze się nie rozpoczęło.

Walka z koronawirusem jak "spacer po linie"

Lockdown w Niemczech

Od środy w Niemczech obowiązuje twardy lockdown, który potrwa do 10 stycznia. Główna zasada tych restrykcji brzmi: jak najmniej kontaktów. Prywatne spotkania powinny być ograniczone do członków dwóch gospodarstw domowych, ale w każdym przypadku do maksymalnie pięciu osób. Nie obejmuje to dzieci do lat 14.