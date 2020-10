"Żółty pył" i obawy o rozwój pandemii. Władze Korei Północnej ostrzegły obywateli

Władze Korei Północnej przestrzegły swoich obywateli przed "żółtym pyłem" znad Chin, który może przywiać do kraju koronawirusa – podało BBC. W związku z tajemniczą chmurą mieszkańcy kraju zostali wezwani do pozostania w czwartek w domach.

Kontrolowana przez partię telewizja państwowa (KCTV) w środę w specjalnym programie poinformowała obywateli o tym, że następnego dnia spodziewane jest nadejście nad Koreę Północną chmury "żółtego pyłu" znad Chin. Władze wezwały obywateli do pozostania w domach oraz zakazały prowadzenia w czwartek prac budowalnych na wolnym powietrzu.

Czym jest "żółty pył"?

BBC tłumaczy, że tajemniczy "żółty pył" to pustynny piasek, który o tej porze roku zbiera się nad Chinami i Mongolią, i wywiewany jest w kierunku Półwyspu Koreańskiego. Po drodze miesza się on jednak z toksynami zawartymi w powietrzu nad Chinami, co od lat budzi obawy zarówno w Korei Północnej, jak i Południowej.