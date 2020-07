W Hiszpanii kolejne restrykcje z powodu COVID-19

Od tygodnia w części prowincji Lerida, w rejonie miasta Segria, obowiązuje przymusowa 15-dniowa izolacja lokalnej społeczności z powodu rosnącej liczby zachorowań na COVID-19. Mieszkańcy muszą pozostawać w domach, mogą tylko wychodzić do pracy lub na zakupy. Okręg Segria, odpowiednik polskiego powiatu, zamieszkuje 210 tys. osób.

Ognisko w Galicji

Choć w piątek w innym okręgu, A Marina, we wspólnocie Galicji na północnym zachodzie, z powodu odbywających się w niedzielę wyborów do regionalnego parlamentu zakończyła się pięciodniowa izolacja, to kolejne restrykcje spodziewane są od poniedziałku. W sobotę Sąd Najwyższy Hiszpanii odrzucił skargę lewicowej partii Podemos, która domagała się, aby w okręgu zakazać organizacji niedzielnego głosowania.