Koronawirus w Europie. We Włoszech i Francji padają rekordy zakażeń, Portugalia zdominowana przez omikron

We Francji po raz pierwszy od początku pandemii zarejestrowano ponad 100 tysięcy zakażeń COVID-19 w ciągu jednej doby. Rekordy padają także we Włoszech - 54 tysiące nowych zakażeń i prawie milion wykonanych jednego dnia testów. Tymczasem władze Portugalii donoszą, że omikron stał się w tym kraju dominującym wariantem koronawirusa.

We Francji dokładna liczba nowo wykrytych infekcji wyniosła minionej doby 104 611. Próg 50 tysięcy infekcji dziennie został przekroczony w tym kraju 4 grudnia, co wskazuje na to, że liczba zakażeń podwoiła się w zaledwie trzy tygodnie - zauważyła AFP. W kraju ostatniej doby zmarły 84 osoby chore na COVID-19.

Dwa rekordy jednego dnia we Włoszech

54 tysiące nowych zakażeń koronawirusem i prawie milion wykonanych jednego dnia testów - te dwa rekordy od początku pandemii padły w sobotę we Włoszech. Zmarły 144 osoby. To trzeci dzień z rzędu, w którym wykryto najwyższą dobową liczbę przypadków koronawirusa. W czwartek we Włoszech zarejestrowano ponad 44 tysiące zakażeń, a w piątek około 50,5 tysiąca. Galopujący wzrost infekcji to rezultat szerzenia się wariantu omikron.