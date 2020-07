Belgijskie miasta wprowadzają własne zasady w związku z epidemią. W Brukseli 250 euro kary za brak maseczki

W związku z pandemią Covid-19 belgijskie miasta wprowadzają własne zasady, między innymi w sprawie noszenia masek. Niektóre decydują się na to, by zasady te obowiązywały na całym ich terytorium. Za brak maski w określonych miejscach będzie grozić grzywna.

Jak informuje w piątek belgijska telewizja VRT, w nadmorskim kurorcie Knokke-Heist we Flandrii Zachodniej zakrywanie nosa i ust będzie obowiązkowe wszędzie, niezależnie od tego, czy chodzi o ruchliwe miejsce czy nie. Jedynym wyjątkiem jest jazda na rowerze, jogging lub inny sport. - Zamontujemy znaki drogowe przy wjazdach do naszej gminy z informacją, że maseczki są obowiązkowe na całym jej obszarze - powiedział burmistrz Knokke Leopold Lippens.

Nawet 250 euro grzywny

We Flandrii Wschodniej różne miasta i gminy wprowadzają podobne zasady. Gmina Deinze, położona na południowy zachód od Gandawy, nakłada obowiązek zakrywania nosa i ust na każdy obszar miejski. W Gandawie dotyczy to tylko głównych ulic handlowych miasta. W prowincji Brabancja Flamandzka miasto Leuven zdecydowało się objąć tym nakazem dużą część historycznego centrum, dzielnicę handlową i park miejski. Nie będą wyjęci spod niego nawet rowerzyści.

Rośnie liczba przyjęć do szpitali

Od 11 do 17 lipca w Belgii średnia liczba nowych zakażeń koronawirusem dziennie wynosiła 175, czyli o około 80 procent więcej w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. W tym samym okresie dochodziło średnio do trzech zgonów dziennie z powodu koronawirusa. W dniach 4-10 lipca było ich średnio dwa dziennie. Rośnie też liczba przyjęć do szpitali i zgonów z powodu COVID-19. Wzrost liczby zakażeń odnotowano we wszystkich prowincjach z wyjątkiem Brabancji Walońskiej. W środę łączna liczba potwierdzonych infekcji w kraju wynosiła ponad 64 tys.