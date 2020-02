"Mieliśmy jeden udany dzień". Na pierwsze urodziny syna nie wrócą do domu, utknęli w hotelu przez koronawirusa

Do tej pory u czworga pochodzących z Włoch gości hotelu Costa Adeje Palace w Adeje na Teneryfie - lekarza i jego żony oraz dwóch innych, z którymi blisko przebywali - stwierdzono obecność koronawirusa. Zostali oni przewiezieni do lokalnego szpitala. Nie wykazują groźnych symptomów choroby - powiedziała rzeczniczka ds. zdrowia lokalnego rządu Wysp Kanaryjskich Veronica Martinez.

Rodzina uwięziona przez koronawirusa

- Mieliśmy jeden udany dzień. Wyszliśmy na basen i to wszystko - mówiła kobieta w wywiadzie dla programu pierwszego brytyjskiego radia BBC. Jak dodała, następnego dnia pod drzwiami znalazła list, w którym odradzono opuszczanie pokoju. Tłumaczono to "względami zdrowotnymi".

- Poszperałam w internecie i znalazłam informację, że w regionie, w którym się znajdujemy, stwierdzono przypadek koronawirusa. To było przerażające - stwierdziła Hannah. Wspomniała, że wpadła w panikę i zalała się łzami. - Od razu zadzwoniłam do mamy - dodała.

Czternaście dni w pokoju hotelowym

Według Hannah dyrekcja hotelu nie przekazywała na bieżąco wystarczających informacji o tym, co się dzieje. 25 lutego okazało się zaś, że władze objęły przymusową, 14-dniową kwarantanną 890 osób - wszystkich gości oraz personel hotelowy. Dwa tygodnie uważane są za minimalny czas jaki jest potrzebny, by zaobserwować symptomy zakażenia koronawirusem.

"Chciałabym jedynie wyjść na zewnątrz i pochodzić w kółko"

Podczas gdy kobieta rozmawiała z dziennikarzamim jej synek raczkował po pokoju. - On człapie po podłodze i między rzeczami, ale staram się trzymać go głównie w łóżeczku albo w wózku - mówiła.

Hannah boi się o zdrowie dziecka i nie chce pozwolić, by przebywało w pobliżu innych gości hotelu. - Siedzimy z synem w pokoju i ciągle go myjemy. Staram się czyścić jego dłonie tak często, jak to możliwe - dodała.

Jak powiedziała, są przygotowani na to, że będą musieli spędzić w hotelu najbliższe dwa tygodnie, ale już po dwóch dniach w zamknięciu nuda zaczyna im dawać się we znaki. - Jedyne co możemy teraz robić, to oglądać telewizję. Oczywiście opiekujemy się także synem, który nas zajmuje, ale to też staje się męczące - wyznała.