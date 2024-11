Studentki nie chcą mężczyzn na uczelni. "Wolimy zginąć, niż otworzyć drzwi"

Strajk okupacyjny na Uniwersytecie Dongduk w Seulu trwa od 11 listopada - poinformował w środę "Guardian". Osoby protestujące początkowo zajęły główny gmach uczelni i zablokowały dostęp do sal wykładowych na terenie kampusu, co zmusiło władze do przeniesienia zajęć do internetu i odwołania zaplanowanych targów pracy.