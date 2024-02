Reżim zmienia hymn. Usunięto nawiązania do jedności z Koreą Południową

Korea Północna częściowo zmieniła tekst swojego hymnu narodowego, usuwając słowa odnoszące się do jedności całego Półwyspu Koreańskiego - informuje w czwartek japoński nadawca NHK. Jest to najprawdopodobniej konsekwencja zaostrzenia retoryki Kim Dzong Una, który wezwał do zerwania wszelkich związków z południowym sąsiadem.

Według japońskiego nadawcy NHK w tekście hymnu narodowego Korei Północnej zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa spraw zagranicznych Korei Północnej z pierwszej zwrotki usunięto słowa "samcheonri", co dosłownie tłumaczy się jako "trzy tysiące ri", tj. ok. 1200 km, co symbolicznie odnosi się do całego Półwyspu Koreańskiego.