Setki "statków widmo", ciała załogi na pokładach. Ofiary chińskiej "mrocznej floty"

W ciągu ostatnich pięciu lat na wybrzeże Japonii morze wyrzuciło łącznie blisko 600 północnokoreańskich "statków widmo", na pokładzie niektórych znajdowały się ciała załogi - donosi brytyjski dziennik "Guardian". Naukowcy z organizacji Global Fishing Watch twierdzą, że stoją za tym chińscy rybacy, którzy prowadząc nielegalne połowy na wodach Korei Północnej, zmuszają miejscowych rybaków do wypływania daleko w morze, gdzie ryzykują życiem.

- Kutry, biorące udział w tych nielegalnych połowach stanowią około jednej trzeciej wielkości całej chińskiej dalekomorskie floty rybackiej. To największy znany przypadek nielegalnych połowów, których dopuszczają się statki jednego kraju, operując na wodach, należących do innego państwa - powiedział Jaeyoon Park, współautor raportu GFW.

Chińskie "mroczne floty" kontra stare koreańskie kutry

Do stworzenia raportu wykorzystano specjalną technologię satelitarną ukazującą położenie "mrocznych flot". Określenie to pochodzi stąd, że nie nadają one swojej lokalizacji, wobec czego nie pojawiają się w publicznych systemach monitoringu. - Technologia, która nie była dostępna jeszcze kilka lat temu, po raz pierwszy dała nam wyczerpujący i kompletny obraz ich ruchów - powiedział Park w rozmowie z "Guardianem". Jak dodał, wyniki badań wskazują, że "nielegalne połowy nie są anomalią, ale mają charakter systemowy".