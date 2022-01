Północnokoreańskie pociski zostały wystrzelone z platformy kolejowej. "Precyzyjnie uderzyły w cel"

Korea Północna przetestowała w piątek rakiety wystrzeliwane z platformy kolejowej - poinformowała państwowa agencja KCNA. Potwierdzono, że były to pociski balistyczne krótkiego zasięgu.

Kolejny test, pociski podobne do rosyjskich

Pierwszy test pocisków instalowanych na platformach kolejowych Korea Płn. przeprowadziła we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy także wystrzelono dwie rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, a agencja Kyodo pisała, że były to prawdopodobnie dwie sztuki zaktualizowanej wersji KN-23, nowego typu pocisku balistycznego krótkiego zasięgu, znanego z lotu po nieregularnej trajektorii. Eksperci wojskowi twierdzą, że broń ta jest podobna do zaawansowanego pocisku balistycznego produkowanego w Rosji.