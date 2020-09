Azerbejdżan i Armenia wprowadzają stan wojenny. "Działania wojskowe muszą zostać natychmiast przerwane"

PAP/EPA/MINISTRY OF DEFENCE OF ARMENIA HANDOUT

Zdjęcia opublikowane przez armeński resort obrony mające pokazywać czołgi armii Azerbejdżanu PAP/EPA/MINISTRY OF DEFENCE OF ARMENIA HANDOUT

Resort obrony Azerbejdżanu: przejęliśmy kontrolę nad sześcioma miejscowościami

Stan wojenny w Armenii i Azerbejdżanie

Powszechna mobilizacja w Górnym Karabachu

Jaka rola Turcji?

O zakończenie konfliktu o Górski Karabach po niedzielnych starciach pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem zaapelował w niedzielę Iran. Rzecznik irańskiego MSZ zapowiedział gotowość Teheranu do pomocy w doprowadzeniu do zawieszenia broni.

"Działania wojskowe muszą zostać natychmiast przerwane"

Szef Rady Europejskiej Charles Michel wezwał siły azerbejdżańskie i wspieranych przez Armenię separatystów w regionie Górskiego Karabachu do zakończenia działań wojennych. "Informacje dotyczące działań wojennych w Górskim Karabachu są źródłem najpoważniejszych obaw" - napisał Michel na Twitterze. "Działania wojskowe muszą zostać natychmiast przerwane, aby zapobiec eskalacji. Jedyną możliwą ścieżką jest natychmiastowy powrót do negocjacji bez warunków wstępnych" - zaznaczył przewodniczący Rady.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow rozmawiał telefonicznie w niedzielę z szefem dyplomacji Armenii Zohrabem Mnacakanianem - poinformowało MSZ w Moskwie. Rosyjski minister "wyraził głębokie zaniepokojenie w związku z trwającymi działaniami bojowymi na duża skalę" i doniesieniami o zabitych i rannych. Rosja zapowiedziała, że wraz z krajami mińskiej grupy OBWE będzie podejmować działania mediacyjne w konflikcie. Wcześniej w niedzielę rosyjskie MSZ wezwało strony konfliktu do "bezzwłocznego przerwania ognia i przystąpienia do rozmów w celu ustabilizowania sytuacji".

Zwracając się do wiernych przybyłych na modlitwę Anioł Pański w Watykanie, papież Franciszek odnotował, że napływają informacje o starciach na Kaukazie. Do stron konfliktu zaapelował o konkretne gesty dobrej woli i braterstwa, by rozwiązano problemy nie przy użyciu siły ani broni, ale poprzez dialog i negocjacje. Zapewnił, że modli się za Kaukaz i wezwał wiernych do modlitwy w tej intencji.