Jest 9 listopada 2023 roku. O godzinie 7 rano kamera monitoringu w jednej z restauracji w stołecznej Astanie rejestruje brutalną scenę. Mężczyzna okłada pięściami, kopie i szarpie za włosy młodą kobietę. Oprawca widoczny na nagraniu to były minister gospodarki, Kuandyk Biszymbajew. Ofiara to jego żona - 31-letnia Saltanat Nukenowa.

Były minister kilkukrotnie wykonuje telefon do wróżki. W tym czasie jego żona leży nieprzytomna w VIP-roomie, do którego zaciągnął ją za włosy. W pokoju nie ma monitoringu.

Zbrodnia i kara

13 maja 44-letni Biszymbajew został skazany na 24 lata pozbawienia wolności za zabójstwo swojej żony. Do zbrodni doszło w restauracji, należącej do jego krewnego. Materiał dowodowy i zeznania świadków wskazują, że było to morderstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Mroczna historia małżeństwa

Nukenowa pracowała wówczas jako astrolog. - Pomagała kobietom, które znajdowały się w różnego rodzaju trudnych sytuacjach – czy to w relacjach rodzinnych, czy w związku z problemami w małżeństwie, z dziećmi - mówił w sądzie jej brat, Aitbek Amangeld. Mężczyzna zeznał, że Biszymbajew próbował umówić się na spotkanie z Nukenową, a gdy ta odmówiła nastąpiły "długie i obsesyjne zaloty". Ostatecznie politykowi udało się zdobyć numer telefonu kobiety. Amangeld powiedział, że jego siostra pokazywała mu wiadomości, w których były minister prosił o spotkanie i przestrzegał, by nie wierzyła we wszystko, co o nim pisano i mówiono.