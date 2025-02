Po czterech dobach od katastrofy w Waszyngtonie wciąż trwa akcja służb w wodach rzeki Potomak. Jak dotąd zidentyfikowano 55 osób. Znaleziono też 11 zwłok, których tożsamość nie została jeszcze potwierdzona. John Donnelly, szef straży pożarnej i pogotowia ratunkowego Dystryktu Kolumbii , zapewnia, że prace będą kontynuowane, aż do momentu odnalezienia wszystkich ofiar. - Mamy w trakcie tej operacji wiele pracy do wykonania i absolutnie zostaniemy tu i będziemy dalej szukać, aż znajdziemy wszystkich - przekazał Donnelly podczas zorganizowanej w niedzielę konferencji prasowej.

Katastrofa w Waszyngtonie. Nowe informacje

Szef lokalnych służb ratunkowych zapowiedział, że w poniedziałek rozpocznie się operacja wyciągania wraku maszyny American Airlines. Do akcji wykorzystany zostanie dźwig, który czeka już na miejscu. Po wydobyciu pozostałości samolotu trafią do hangaru, gdzie zbada je Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Później, jak informuje ABC News, służby mają zająć się wrakiem Black Hawka. Oczekuje się, że największe fragmenty maszyn zostaną wyciągnięte do końca tygodnia.