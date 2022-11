Rodziny ofiar zabierają głos po wyroku w sprawie zestrzelenia samolotu

"Mój smutek nigdy nie minie, ale zakończenie procesu przynosi mi spokój"

Rodzice jednej z ofiar: czemu nie upadł, nie zwichnął nogi, gdy biegł na ten rejs?

- Być może myśleli, że strzelali do samolotu wojskowego, ale zestrzelili pasażerski. W trakcie procesu miałem wrażenie, że to są ludzie, którzy nie troszczą się zbytnio o życie ludzkie. Dla nich życie ludzkie jest niemal nic nie warte - powiedział BBC Jon O'Brien. Do dziś rodzice Jacka myślą o tym, że mógł nie zdążyć na tragiczny rejs nr MH17. Miał wszelkie szanse, by się spóźnić, w drodze do samolotu utknął w kolejce do kontroli bezpieczeństwa. Kamery monitoringu na lotnisku w Amsterdamie zarejestrowały, jak biegnie do bramki, z której odeszli już pasażerowie. - Czemu nie upadł, nie zwichnął nogi, gdy biegł na ten rejs? Bardzo bolesna jest myśl, że mógł nie zdążyć na ten samolot - a jednak się nie spóźnił - mówi Meryn.