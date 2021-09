Sprawa Carlesa Puigdemonta. Były premier Katalonii chce wrócić do Brukseli

O zatrzymaniu Puigdemonta przez włoską policję informowaliśmy na tvn24.pl. W sobotę polityk wziął udział w konferencji prasowej w Alghero na Sardynii. - Planuję wrócić w poniedziałek do Brukseli, by wziąć udział w posiedzeniu komisji handlu zagranicznego Parlamentu Europejskiego, której jestem członkiem - zapowiedział. Dodał również, że wróci jeszcze na wyspę, by 4 października wziąć udział w posiedzeniu sądu dotyczącym jego ewentualnej ekstradycji do Hiszpanii. - Będę tam obecny, ponieważ zawsze, gdy jestem wzywany na przesłuchanie przed sądem stawiam się na nim osobiście - zapewnił Puigdemont.