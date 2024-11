"Wszystkie kobiety w mundurach muszą zostać docenione"

Amerykańska telewizja ABC cytowała również wypowiedź, że "nie chce, by ktokolwiek po obradach forum pozostał z myślą, że jest to rodzaj eksperymentu społecznego". - Wszystkie te kobiety w mundurach, które tu są, decydujące się na ryzyko i walkę w obronie swoich krajów, muszą zostać docenione za to, co robią - mówiła kanadyjska generał.