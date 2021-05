Masowe bombardowanie Strefy Gazy. "Hamas płaci wysoką cenę"

Izraelska armia uderzyła około północny w Strefę Gazy, wykorzystując samoloty i naziemną artylerię. Tuż po rozpoczęciu operacji premier Izraela Benjamin Netanjahu potwierdził, że wojsko prowadzi działania wobec Hamasu i będzie kontynuował operację tak długo, jak to będzie konieczne. Izraelczycy żyjący w odległości czterech kilometrów od granicy Strefy Gazy zostali wezwani do szukania miejsca w schronach. Jak pisze "Times of Israel", to komunikat wyprzedzający przed spodziewanym odwetem ze strony Hamasu.

Siły Obronne Izraela (IDF) dokonują masowego bombardowania celów w północnej Strefie Gazy przy użyciu samolotów, helikopterów, a także czołgów i artylerii – przekazał dziennik "Times of Israel". IDF potwierdziły w jednozdaniowym komunikacie, że operacja z użyciem m.in. naziemnej artylerii trwa.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał w nocy z czwartku na piątek, że armia prowadzi działania wobec Hamasu. - Hamas płaci wysoką cenę, robimy to i będziemy kontynuować działania z wielką siłą – przekazał. – Ostatnie słowo nie zostało jeszcze wypowiedziane, ta operacja będzie trwała tak długo, jak to będzie konieczne – dodał.

Izrael przeprowadził naloty na Strefę Gazy MOHAMMED SABER/PAP/EPA

Szef izraelskiego rządu przekazał, że Izrael prowadzi walkę w Strefie Gazy, a także zmaga się z konfliktami żydowsko-arabskimi wewnątrz kraju. Benjamin Netanjahu obiecał przywrócić w kraju prawo i porządek. Zaapelował do obywateli, żeby nie próbowali wymierzać kar na własną rękę.

Media związane z Hamasem cytowane przez "Times of Israel" informowały w piątek w nocy, że Izrael w ciągu kilku minut przeprowadził ponad 150 uderzeń. Szacują, że w wyniku bombardowań w tym tygodniu zginęło już co najmniej 109 osób, w tym 28 dzieci. "Wróg przeprowadza pokazowe naloty, których celem jest sabotaż i zniszczenie. Motywuje ich niezdolność do konfrontacji ze stawianym oporem" – przekazał w oświadczeniu rzecznik Hamasu cytowany przez "ToI".

Siły Obronne Izraela wezwały Izraelczyków mieszkających w odległości do czterech kilometrów od Strefy Gazy do ewakuacji do schronów. Izraelskie media wskazują, że to komunikat zapobiegawczy, bo służby bezpieczeństwa spodziewają się ataków odwetowych z terytorium Strefy Gazy.

Strefa Gazy PAP/Adam Ziemienowicz

