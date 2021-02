Sekretarz stanu USA "z uznaniem" o Trójmorzu. "Kolejny istotny głos z Waszyngtonu"

Prezydent USA Joe Biden i ja głęboko wierzymy w znaczenie bliskich relacji z naszymi sojusznikami i partnerami, bo we współpracy jest siła. A na tym właśnie polega Inicjatywa Trójmorza - powiedział w wideowystąpieniu szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta RP oświadczenie to określił jako "ważne i bardzo mile widziane wsparcie".

Sekretarz stanu USA Antony Blinken opublikował w czwartek film, w którym poparł Inicjatywę Trójmorza. Ocenił, że przyczyni się ona do większego rozwoju regionu i wzmocnienia integracji wewnątrz Unii Europejskiej. Nagranie zamieszczone w czwartek w portalu YouTube to przesłanie do uczestników wideokonferencji szefów dyplomacji państw Trójmorza, Stanów Zjednoczonych i Niemiec, które odbyło się 11 lutego, a którego gospodarzem była Bułgaria.